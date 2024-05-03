В комендатуры уже зарегистрировались более 1600 человек

Сообщается, что наибольшее количество зарегистрировавшихся в военные комендатуры – в Вильнюсском регионе, там 885 человек пожелали внести свой вклад в государственную оборону, из них 796 – в самом Вильнюсе. В Каунасском регионе в комендатуры зарегистрировались 348 человек, из них 261 – в Каунасе.

В Клайпедском регионе в комендатуры вступают 138 человек, из них 114 – в Клайпеде. В Алитусском регионе заявления о вступлении в комендатуры подали 100 граждански настроенных людей, в Шяуляйском регионе – 92, в Паневежском регионе – 37 человек.

Из общего числа зарегистрированных 456 человек или 27,5 проц. имеют начальную военную подготовку. Среди зарегистрированных в военные комендатуры мирного времени высшее образование имеют 1032 человека (62,2 проц. зарегистрировавшихся).