В Клайпедском районе продолжается наводнение, за ночь уровень воды поднялся на 20 см

"Новости о наводнении. Самая сложная ситуация в Прекуле. Там за ночь уровень воды поднялся почти на 20 см и сейчас достиг 597 см. Рядом с ул. Жальгирё около моста вода уже стекает с насыпи в ее самом низком месте. Затапливает ул. Миниёс. Я только что осмотрел это место. Вода собирается на месте пересохшего пруда, ближайший дом находится примерно в 100 м, но он стоит на возвышении, поэтому угрозы нет", - писал мэр.

По его словам, чтобы остановить воду, планируют использовать мешки с песком.

"Дежурят как пожарные-спасатели, так работники Klaipėdos rajono energija, планируется использовать мешки с песком, это позволит немного поднять насыпь. Ситуация под контролем, за ней следят, повода для беспокойства нет, Все службы на своих местах и делают все, чтобы стихия нанесла кка можно меньше ущерба", - указал мэр.