В Клайпедском районе пожарные спасали тонущих овец

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Karolis Bakūnas
Государственная пожарно-спасательная служба сообщила в социальной сети Facebook, что в четверг пожарным пришлось спасать 17 овец, которые бродили и барахтались в воде. Некоторых пришлось даже вылавливать и нести на руках.

Одному из фермеров деревни Тилвикай (староство Вежайчяй) Клайпедского района пришлось сегодня сильно понервничать. Отара овец оказалась на затопленном лугу и ютилась на небольшом островке, к которому неумолимо подбиралась вода.

На помощь фермеру и его овечкам пришли пожарные из Клайпедского пожарно-спасательного управления, Гаргждайской пожарной части.

Трое спасателей, проплыв на спасательной лодке по залитому водой лугу, сумели частично вывести, частично перенести на сушу испуганных животных.

Сложность заключалась в том, что мокрая овечья шерсть очень тяжелая, однако пожарные спасатели справились с задачей.

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Источник
ru.DELFI.lt
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