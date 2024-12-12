В Клайпедском районе – как в фильме: семья превратила свой двор в рождественский городок

Именно соседи семьи обратились в редакцию Delfi, потому что хотели выразить свое восхищение и показать, как семья создала зимнюю сказку.

„Друзья приезжают и говорят: как будто в Америке!“, – смеется Рита Яшинске.

Она сказала, что соседи не возмущаются ярким освещением: „Ой, нет, нет. Наши соседи рады, мы и в Хэллоуин украшаем двор, разрешаем приходить и детям, поскольку у нас есть ворота на обе улицы, мы устраиваем такой „проходной коридор“.

Семью не пугают и счета за электричество.