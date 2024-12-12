В Клайпедском районе – как в фильме: семья превратила свой двор в рождественский городок

Именно соседи семьи обратились в редакцию Delfi, потому что хотели выразить свое восхищение и показать, как семья создала зимнюю сказку.
„Друзья приезжают и говорят: как будто в Америке!“, – смеется Рита Яшинске.
Она сказала, что соседи не возмущаются ярким освещением: „Ой, нет, нет. Наши соседи рады, мы и в Хэллоуин украшаем двор, разрешаем приходить и детям, поскольку у нас есть ворота на обе улицы, мы устраиваем такой „проходной коридор“.
Семью не пугают и счета за электричество.
Рита сказала, что рядом с ними нигде нет парков или каких-то украшенных к празднику мест, поэтому ее семья приглашает радоваться предстоящим праздникам и соседей. Оказывается, двери открыты не только для соседей, но и для всех желающих. Посетителей (без животных) семья ждет во дворе своего дома бесплатно по вторникам–пятницам 18:00–20:00 ч., субботам 17:00–21:00 ч. Адрес: ул. Тильжес, 59 / Жувининку, 18, Трушяляй, Клайпедский район, LT-92439.
Каждый вечер во дворе играет рождественская музыка.