В Клайпедский порт зашел круизный лайнер

В этом году в портовом городе ожидается более 60 круизных судов —что примерно на 17 проц. больше, чем в прошлом году. Ожидается, что самыми загруженными месяцами будут июнь и июль.

„Круизное судоходство в Клайпедском порту усиливается с каждым годом— растет число судов и туристов, а также повышается внимание к устойчивому развитию. В прибывающие суда инвестируют, их обновляют, внедряют новейшие экологически чистые технологии и решения“, — цитируются в сообщении слова генерального директора дирекции порта Альгиса Латакаса.