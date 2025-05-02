2025.05.02 09:58

В Клайпедский порт зашел круизный лайнер

 
Elta
ru.DELFI.lt
MSC Poesia
MSC Poesia
ФОТО: JEAN-PAUL PELISSIER | Reuters / Scanpix

В пятницу утром круизный лайнер MSC Poesia доставил в Клайпедский порт 2,5 тыс. пассажиров. По данным дирекции Клайпедского государственного морского порта, это ознаменовало начало активного сезона круизного судоходства.

В этом году в портовом городе ожидается более 60 круизных судов —что примерно на 17 проц. больше, чем в прошлом году. Ожидается, что самыми загруженными месяцами будут июнь и июль.

„Круизное судоходство в Клайпедском порту усиливается с каждым годом— растет число судов и туристов, а также повышается внимание к устойчивому развитию. В прибывающие суда инвестируют, их обновляют, внедряют новейшие экологически чистые технологии и решения“, — цитируются в сообщении слова генерального директора дирекции порта Альгиса Латакаса.

Суда круизной компании MSC Cruises начали заходить в порт Клайпеды в 2016 году, а MSC Poesia впервые зашло в порт в 2019 году. Ожидается, что в этом году этот лайнер зайдет в Клайпедский порт 9 раз.

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