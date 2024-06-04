2024.06.04 17:13

В Клайпедский порт прибыло более 30 военных кораблей союзников по НАТО для участия в BALTOPS 24

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Lietuvos kariuomenė

В рамках подготовки к учениям BALTOPS 24 в Балтийском море во вторник в Клайпедский порт прибыли более 30 военных кораблей союзников по НАТО.

Как сообщили в Литовской армии, экипажи прибывших на учения военных кораблей насчитывают более 4 тыс. моряков, морских пехотинцев, морских летчиков и других специалистов ВМС.

Представители кораблей, прибывших в Клайпеду, примут участие в конференции по координации действий на море во время учений BALTOPS 24, которая организуется в Литве во второй раз.

"Это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море, всего в них примут участие около 9 тыс. военнослужащих и другой личный состав, более 50 кораблей, более 80 самолетов из 20 стран НАТО", – говорится в пресс-релизе армии.

С пятницы по 20 июня в Балтийском море пройдет активная фаза учений при участии минного тральщика ВМФ Skalvis и сторожевого корабля Aukštaitis. В учениях также примет участие объединенное подразделение военных кораблей стран Балтии BALTRON.

Основная цель учений, по словам военных, заключается в предоставлении союзникам возможности отработать навыки ответа на кризисные ситуации и обеспечения свободы судоходства и безопасности в Балтийском регионе.

В ходе учений будут отрабатываться высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная оборона, противовоздушная оборона, поиск и обеззараживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и другие операции.

Учения организуются Командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США, а руководство учениями обеспечит штаб Морских ударных сил и поддержки НАТО.
Литовские военные корабли участвуют в этих учениях ежегодно, начиная с 1993 г.

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