В Клайпеде вступил в силу налог „на подушку“

Деньги пойдут на инвестиции в туристическую инфраструктуру, улучшение качества культуры, снижение сезонности, увеличение числа туристов и популяризацию Клайпеды.

Налогом не будут облагать несовершеннолетних, инвалидов и большие группы туристов, сообщает муниципалитет.

Согласно подсчетам, за год будет собрано 400 000 евро этого налога.

Деньги с туристов будут брать как гостиницы, так и частные арендодатели. Взнос не будут включать в плати за жилье, эти деньги гости будут напрямую платить поставщику услуги.

Каждый квартал арендодатели будут переводить собранные деньги на указанный муниципалитетом счет, заполнив специальную декларацию.