2025.01.01 12:11

В Клайпеде вступил в силу налог „на подушку“

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Klaipėdos senamiestis žiema
Klaipėdos senamiestis žiema
ФОТО: DELFI / Rinatas Chairulinas

В Клайпеде с нового года вступил в силу налог „на подушку“ в размере 1 евро за ночлег.

Деньги пойдут на инвестиции в туристическую инфраструктуру, улучшение качества культуры, снижение сезонности, увеличение числа туристов и популяризацию Клайпеды.

Налогом не будут облагать несовершеннолетних, инвалидов и большие группы туристов, сообщает муниципалитет.

Согласно подсчетам, за год будет собрано 400 000 евро этого налога.

Деньги с туристов будут брать как гостиницы, так и частные арендодатели. Взнос не будут включать в плати за жилье, эти деньги гости будут напрямую платить поставщику услуги.

Каждый квартал арендодатели будут переводить собранные деньги на указанный муниципалитетом счет, заполнив специальную декларацию.

Похожие сборы есть в Вильнюсе, Каунасе, Паланге, Друскининкай и Бирштонасе.

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