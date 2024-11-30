В Клайпеде в необычном месте зажгли огни на украшенной двухсотметровыми гирляндами елке

На театрализованную церемонию зажжения огней собрались горожане и гости города.
Эту елку поставил Клайпедский порт, сделав городу символический подарок под лозунгом „Мол светом призывает Рождество“.
Во время зажжения огней на этой елке обратились к старым традициям, когда символом Рождества был девятирогий олень, а костры символизировали маяки.
Во время зажжения огней состоялось художественное представление с участием разных мистических персонажей.
В конце праздника был зажжен двухметровый костер - подарок мелнрагской общины.
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