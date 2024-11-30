2024.11.30 07:04

В Клайпеде в необычном месте зажгли огни на украшенной двухсотметровыми гирляндами елке

 
Шарунас Мяшкис
Модеста Мяшке
ru.DELFI.lt
Eglutės įžiebimas ant Klaipėdos Šiaurinio molo
Eglutės įžiebimas ant Klaipėdos Šiaurinio molo
ФОТО: Modesta Meškė | Delfi

В пятницу, около 17 ч., в Клайпеде, на Северном моле зажгли огни на красивой рождественской елке. Это настоящая 5-метровая елка, которая пахнет лесом. Ее украсили 200-метровыми гирляндами.

Eglutės įžiebimas ant Klaipėdos Šiaurinio molo

На театрализованную церемонию зажжения огней собрались горожане и гости города.

Эту елку поставил Клайпедский порт, сделав городу символический подарок под лозунгом „Мол светом призывает Рождество“.

Во время зажжения огней на этой елке обратились к старым традициям, когда символом Рождества был девятирогий олень, а костры символизировали маяки.

Eglutės įžiebimas ant Klaipėdos Šiaurinio molo

Во время зажжения огней состоялось художественное представление с участием разных мистических персонажей.

В конце праздника был зажжен двухметровый костер - подарок мелнрагской общины.

Eglutės įžiebimas ant Klaipėdos Šiaurinio molo

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