В Клайпеде – резкий рост случаев COVID-19, не исключено, что люди могли заразиться на Празднике моря

„Есть люди, которые болеют легко, чувствуют себя не очень хорошо, и на массовых мероприятиях и концертах такой человек может успешно передать вирус другим. Если побыть с таким человеком хотя бы час, если у вас более слабый иммунитет, ты можешь стать носителем вируса“, — сказал Р. Григалюнас. Он также допускает, что реальная ситуация с Covid-19 в Клайпеде может быть даже иной. „Часть людей, хоть и больны, не обращаются к врачам, и в статистике это не отражается“, - признает он.