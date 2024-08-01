2024.08.01 16:30

В Клайпеде – резкий рост случаев COVID-19, не исключено, что люди могли заразиться на Празднике моря

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Jūros šventė 2024
Jūros šventė 2024
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

„Вспышка COVID-19. Врачи сказали - заболевших много“, - такие сообщения газета Vakarų ekspresas получила от читателей в последние дни. Начав интересоваться ситуацией, стало ясно, что действительно заболеваемость COVID-19 снова начала расти.

Согласно информации, опубликованной Государственным агентством данных, за последние 7 дней в Литве количество зараженных Covid-19 выросло на 23,9%, в Клайпеде изменения еще больше. „На 29-й неделе этого года (15-21 июля) в Клайпедском округе зафиксировано 34 случая, на 30-й неделе (22-28 июля) - 74 случая. В Клайпеде за последние две недели число случаев выросло с 16 до 36“, - рассказал Vakarų ekspresas директор Клайпедского отделения Национального центра общественного здоровья (НЦЗ) Раймундас Григалюнас.

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По данным Государственного агентства данных, в последний день июля в портовом городе уже болели COVID-19 76 человек.

„Причины распространения не очень ясны: климатические условия хорошие, тепло, но цифры показывают, что заболеваемость Covid-19 растет“, - сказал Р.Григалюнас. Однако он не исключает, что на это могут повлиять массовые скопления во время праздников и мероприятий, в том числе Праздника моря.

Jūros šventė 2024

„Есть люди, которые болеют легко, чувствуют себя не очень хорошо, и на массовых мероприятиях и концертах такой человек может успешно передать вирус другим. Если побыть с таким человеком хотя бы час, если у вас более слабый иммунитет, ты можешь стать носителем вируса“, — сказал Р. Григалюнас. Он также допускает, что реальная ситуация с Covid-19 в Клайпеде может быть даже иной. „Часть людей, хоть и больны, не обращаются к врачам, и в статистике это не отражается“, - признает он.

Р.Григалюнас рекомендовал не забывать о правилах поведения, культуре при кашле, мытье и дезинфекции рук и других необходимых мерах безопасности, усвоенных во время пандемии.

„Люди больше не хотят носить маски, но всегда следует не забывать мыть и дезинфицировать руки. Особенно там, где проходит много людей. Допустим, детские карусели и качели. Один ребенок идет, трогает карусель, другой, третий и так далее скопом. Позже теми же немытыми руками они трут глаза, нос, кладут еду в рот и т. д. Этого следует избегать не только из-за COVID-19, но и из-за возможных кишечных и других заболеваний“, - подчеркнул Р. Григалюнас.

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