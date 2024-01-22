В Клайпеде пройдет ярмарка "Учебная регата 2024"

Во время ярмарки студенты смогут познакомиться с программами обучения в высших и профессиональных учебных заведениях портового города, задать вопросы, послушать презентации и принять участие в дискуссиях.
"Наверное, каждый человек иногда задумывается о том, что определяет его выбор образования, места жительства и работы. Эти три фактора зачастую взаимосвязаны и закладывают прочный фундамент нашего будущего. Именно поэтому выбор профессии или специальности, которой вы хотите заниматься, так важен. Но как выбрать из стольких вариантов — вот в чем вопрос. Я приглашаю всех учащихся, которые размышляют, какой путь выбрать, или не уверены и хотят проверить свою готовность, прийти на Ярмарку учебных мест! Желаю, чтобы после окончания учебы вы остались здесь или вернулись работать в любимую Клайпеду, чтобы реализовать свои самые большие амбиции и мечты", - приглашает мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.
Ярмарки учебных программ — это отличное место, где можно ознакомиться с актуальными предложениями учебных программ и напрямую пообщаться с представителями учебных заведений и студентами. На сцене будут представлены разнообразные презентации, пройдут интервью с представителями высших и профессиональных учебных заведений, а учащимся будет предложено начать строить планы на будущее, выбирая желаемую специальность уже сейчас.
В рамках Ярмарки пройдет также семинар по повышению квалификации и улучшению эмоционального здоровья для преподавателей. Будут затронуты социальные, физические, эмоциональные, духовные, интеллектуальные и профессиональные аспекты заботы учителя.
Внимание: для педагогов, желающих принять участие в семинаре, необходима регистрация. Регистрационная форма здесь.
Более подробная информация здесь.