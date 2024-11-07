В Клайпеде предлагается объявить экстремальную ситуацию

„Мы озабочены в связи со сложившейся ситуацией. Это не первое заседание, не первая встреча, посвященная площади Возрождения, мы консультировались с военными, с частными компаниями, выясняли, как такие процессы регламентируют в других странах, однако, что делать, неясно. (...) Экстремальную ситуацию мы объявляем для более быстрого реагирования, прояснения сценария, чтобы знать, как себя вести, чтобы обеспечить безопасность“, – сказал вице-мэр Клайпеды Альгирдас Камараускас.

По данным Клайпедского муниципалитета, около 20 снарядов в центре города обнаружили во время археологических раскопок. Все снаряды были вывезены и нейтрализованы. Несмотря на то, что на данный момент новых снарядов не обнаружили, предполагается, что в земле еще могут оставаться снаряды. По этой причине работы по реконструкции площади были остановлены.

Реконструкция площади Возрождения в Клайпеде была начата в июле этого года. Работы проводит АО Infes.

„Находка опасная. Ведь там вода могла подмыть почву, шли ливни, могло произойти серьезное несчастье“, – сказал Delfi мэр города Арвидас Вайткус.

Археолог Донатас Зубрицкас сказал, что часть снарядов подключены некачественно. Некоторые снаряды уже были использованы, но под землей осталось еще много взрывчатки.

„Клайпеду бомбили. Мы пока не можем проводить работы, хотим, чтобы помогло Минобороны, такого количества взрывчатки мы еще не видели“, – заметил он.

Почти все снаряды с детонаторами. Их нашли в подвалах, похоже, планировалось, что снаряды полностью разрушат здания, до основания.