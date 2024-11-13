В Клайпеде объявлена экстремальная ситуация – на площади Возрождения приняты срочные меры

„Первое, о чем договорились, так это необходимость провести тщательный осмотр самого места, чтобы выяснить, сколько там снарядов, чтобы оценить масштабы. Когда увидим, каков реальный уровень угрозы, примем соответствующие меры – кто примет меры, будет ли привлечена армия или будет работать частный сектор“, – сказал Виткаускас.

„Что касается разведывательных работ, то их проведут в ближайшие дни, но не могу сказать - на этой неделе или на на следующей. Сама разведка займет около дня. Нам масштаб неизвестен – не знаем, тысячи там снарядов или один. Разведка покажет, сколько там снарядов. Тогда будем говорить о плане и разминировании, мы ничего не можем обещать. Сейчас приоритет - Руднинкайский полигон. Если будет пять снарядов – ура, мы сделаем работу, может, сразу, но если снарядов будет больше, мы составим план и будем договариваться с муниципалитетом, – сказал Гинейка. – Эти снаряды пролежали 80 лет и дальше лежали бы. И сейчас будут лежать, если их не трогать“.