2024.11.13 15:55

В Клайпеде объявлена экстремальная ситуация – на площади Возрождения приняты срочные меры

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt

В Клайпеде на площади Возрождения был найден арсенал снарядов, по этой причине была объявлена экстремальная ситуация, поскольку иначе ни саперы армии, ни другие службы, не могли проверить, что находится между руин старых зданий. Представитель армии сказал, что сейчас уже в считанные дни начнутся работы и станет известно реальное положение – есть ли под землей снаряды.

Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сказал, что на совещании с представителями Службы охраны госграницы и Минобороны было решено немедленно начать работы.

„Первое, о чем договорились, так это необходимость провести тщательный осмотр самого места, чтобы выяснить, сколько там снарядов, чтобы оценить масштабы. Когда увидим, каков реальный уровень угрозы, примем соответствующие меры – кто примет меры, будет ли привлечена армия или будет работать частный сектор“, – сказал Виткаускас.

Разведывательные работы проведут военные саперы. Представитель армии Ритис Гинейка сказал, что пока неясно, когда после разведки начнутся работы по разминированию.

Что касается разведывательных работ, то их проведут в ближайшие дни, но не могу сказать - на этой неделе или на на следующей. Сама разведка займет около дня. Нам масштаб неизвестен – не знаем, тысячи там снарядов или один. Разведка покажет, сколько там снарядов. Тогда будем говорить о плане и разминировании, мы ничего не можем обещать. Сейчас приоритет - Руднинкайский полигон. Если будет пять снарядов – ура, мы сделаем работу, может, сразу, но если снарядов будет больше, мы составим план и будем договариваться с муниципалитетом, – сказал Гинейка. – Эти снаряды пролежали 80 лет и дальше лежали бы. И сейчас будут лежать, если их не трогать“.

Уровень угрозы, по данным представителя Минобороны, больше только потому, что снаряды находятся в жилой зоне, однако пока снаряды не трогают, угрозы взрыва нет.

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус пока не отказывается от идеи отказаться от разминирования. По его словам, вскрытое сейчас место – не конец, планируются раскопки до ул. Х.Манто. Почему так долго надо ждать решения о разведке, мэр не выясняет. как только Вайткус узнал о снарядах, он сразу же связался с министром обороны Лауринасом Кащюнасом.

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