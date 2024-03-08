В Киеве простились с литовским добровольцем. Для мамы провели видеотрансляцию

Тадаса отпевали в Михайловском соборе, а церемонию прощания провели у Стены памяти украинских военных. Туда пришли военные, волонтеры и представители литовской общины в Украине.

Для мамы Тадаса вели видеотрансляцию, сообщила Delfi журналистка Лилия Гончарук, которая там присутствовала.

"Момент, который меня очень сильно впечатлил, наверно, наиболее болезненный, это то, что его мама не смогла приехать, и была женщина, которая полностью по видеосвязи показывала ей эту церемонию прощания. Это, на самом деле, было очень больно, потому что через телефон было слышно слезы мамы", - рассказала журналистка.

У погибшего добровольца из Литвы также остались жена и двое маленьких детей.