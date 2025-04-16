2025.04.16 12:40

В Киеве – прощание с погибшим гражданином Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Atsisveikinimas su žuvusiu lietuviu (Blue / Yellow for Ukraine nuotr.)
Atsisveikinimas su žuvusiu lietuviu (Blue / Yellow for Ukraine nuotr.)
ФОТО: Delfi

В среду в Киеве состоялось прощание с погибшим гражданином Литвы Томасом Валентелисом.

Напомним, что на прошлой неделе украинские спецподразделения успешно вывезли с поля боя тело литовского добровольца Томаса Валентелиса, погибшего несколько недель назад, сообщила организация Blue/Yellow.

Как указывает организация, спецоперация координировалась на месте вместе с литовским добровольцем Вигинтасом Ушинскасом в тесном сотрудничестве с посольством Литвы в Украине.

Как указывает организация, спецоперация координировалась на месте вместе с литовским добровольцем Вигинтасом Ушинскасом в тесном сотрудничестве с посольством Литвы в Украине.

Вооруженные силы Украины совместно с посольством Литвы в Украине организуют транспортировку тела погибшего литовца в Литву.

Литовец погиб при выполнении боевого задания в составе Интернационального легиона ВСУ.

„Как вы знаете, погибший военный не был военным Литовской армии до того, как стал добровольцем в Украине. Он был военным Украинских вооруженных сил, но это все равно важно лично для нас“, – сказала министр обороны Довиле Шакалене.

На прошлой неделе журналисты LNK сообщили, что 20-летний Томас Валентелис прослужил в Украине меньше полугода. Операция по возвращению его тела с поля боя была очень сложной, во время операции были пострадавшие.

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