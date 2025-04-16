В Киеве – прощание с погибшим гражданином Литвы

Напомним, что на прошлой неделе украинские спецподразделения успешно вывезли с поля боя тело литовского добровольца Томаса Валентелиса, погибшего несколько недель назад, сообщила организация Blue/Yellow.
Как указывает организация, спецоперация координировалась на месте вместе с литовским добровольцем Вигинтасом Ушинскасом в тесном сотрудничестве с посольством Литвы в Украине.
Как указывает организация, спецоперация координировалась на месте вместе с литовским добровольцем Вигинтасом Ушинскасом в тесном сотрудничестве с посольством Литвы в Украине.
Вооруженные силы Украины совместно с посольством Литвы в Украине организуют транспортировку тела погибшего литовца в Литву.
Литовец погиб при выполнении боевого задания в составе Интернационального легиона ВСУ.
„Как вы знаете, погибший военный не был военным Литовской армии до того, как стал добровольцем в Украине. Он был военным Украинских вооруженных сил, но это все равно важно лично для нас“, – сказала министр обороны Довиле Шакалене.
На прошлой неделе журналисты LNK сообщили, что 20-летний Томас Валентелис прослужил в Украине меньше полугода. Операция по возвращению его тела с поля боя была очень сложной, во время операции были пострадавшие.