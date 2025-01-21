2025.01.21 14:13

В Кедайняйском районе военную службу прошли только 46 призывников из 372

 
ru.DELFI.lt
ELTA
призывники
призывники
ФОТО: Organizacijos nuotr.

В прошлом году 372 молодых жителя Кедайняйского районного самоуправления получили повестки на прохождение обязательной военной службы, однако отслужили только 46 из них, пишет портал Rinkos aikštė.

По данным портала, 113 юношей были освобождены от военной службы, поскольку были признаны негодными к службе в армии по состоянию здоровья.

„Призывник, включенный в список призывников на календарный год, должен явиться в установленное время на медосмотр в Военно-медицинскую экспертную комиссию, которая проверит его состояние здоровья и примет решение о годности к военной службе.

Следует обратить внимание на то, что в ходе медицинского осмотра индивидуально проверяется и оценивается состояние здоровья каждого призывника: проводится объективное обследование, сдаются лабораторные анализы, изучается история болезней и заболеваний призывника. Чаще всего призывников признают непригодными к службе по причине выявленных психических расстройств, внутренних и сердечно-сосудистых заболеваний“, – прокомментировали ситуацию порталу представители Литовской армии.

В этом году на военную службу были призваны 313 юношей, прописанных в этом муниципалитете, – на полсотни меньше, чем в прошлом году. Между тем, еще девять кедайняйцев приняли решение о добровольной службе в армии.

Списки призывников на 2025 год были опубликованы 10 января. Всего планируется призвать на службу почти 3,9 тыс. юношей, в списке значится около 25,1 тыс. фамилий.

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