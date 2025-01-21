В Кедайняйском районе военную службу прошли только 46 призывников из 372

По данным портала, 113 юношей были освобождены от военной службы, поскольку были признаны негодными к службе в армии по состоянию здоровья.
„Призывник, включенный в список призывников на календарный год, должен явиться в установленное время на медосмотр в Военно-медицинскую экспертную комиссию, которая проверит его состояние здоровья и примет решение о годности к военной службе.
Следует обратить внимание на то, что в ходе медицинского осмотра индивидуально проверяется и оценивается состояние здоровья каждого призывника: проводится объективное обследование, сдаются лабораторные анализы, изучается история болезней и заболеваний призывника. Чаще всего призывников признают непригодными к службе по причине выявленных психических расстройств, внутренних и сердечно-сосудистых заболеваний“, – прокомментировали ситуацию порталу представители Литовской армии.
В этом году на военную службу были призваны 313 юношей, прописанных в этом муниципалитете, – на полсотни меньше, чем в прошлом году. Между тем, еще девять кедайняйцев приняли решение о добровольной службе в армии.
Списки призывников на 2025 год были опубликованы 10 января. Всего планируется призвать на службу почти 3,9 тыс. юношей, в списке значится около 25,1 тыс. фамилий.