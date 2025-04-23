В Казлу-Руде из-за короеда-типографа объявлено стихийное бедствие

„В указанном муниципалитете вводятся специальные меры по охране и ликвидации последствий стихийных бедствий в лесах“, — говорится в сообщении.
По данным Государственной лесной службы, объем древостоев, усыхающих и погибших из-за повреждения короедом-типографом, на территории данного муниципалитета достигает 25 тыс. куб. м. Кроме того, в ловушках для короедов-типографов насчитывается в среднем более 5 тыс. насекомых.
„С учетом стремительно распространяющейся угрозы со стороны короеда-типографа, особую важность приобретает активное участие всех лесовладельцев и лесопользователей. После объявления стихийного бедствия им отводится особенно важная роль — необходимо как можно скорее провести осмотр своих лесных владений и принять необходимые меры для прекращения распространения насекомого и снижения ущерба лесу“, — отмечают в министерстве.
В прошлом году из-за короеда-типографа было объявлено стихийное бедствие на территории Казлу-Рудского, Шальчининкского, Вильнюсского районов, Рокишкского и Тракайского районных муниципалитетов. На этих территориях действовали специальные меры по охране и ликвидации последствий стихийных бедствий в лесах.