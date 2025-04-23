В Казлу-Руде из-за короеда-типографа объявлено стихийное бедствие

„В указанном муниципалитете вводятся специальные меры по охране и ликвидации последствий стихийных бедствий в лесах“, — говорится в сообщении.

По данным Государственной лесной службы, объем древостоев, усыхающих и погибших из-за повреждения короедом-типографом, на территории данного муниципалитета достигает 25 тыс. куб. м. Кроме того, в ловушках для короедов-типографов насчитывается в среднем более 5 тыс. насекомых.