2025.04.23 18:22

В Казлу-Руде из-за короеда-типографа объявлено стихийное бедствие

 
Elta
ru.DELFI.lt
Žievėgraužis tipografas VMU nuotr.
Žievėgraužis tipografas VMU nuotr.

Министерство окружающей среды сообщает, что в Казлу-Руде объявлено стихийное бедствие из-за повреждения леса короедом-типографом.

„В указанном муниципалитете вводятся специальные меры по охране и ликвидации последствий стихийных бедствий в лесах“, — говорится в сообщении.

По данным Государственной лесной службы, объем древостоев, усыхающих и погибших из-за повреждения короедом-типографом, на территории данного муниципалитета достигает 25 тыс. куб. м. Кроме того, в ловушках для короедов-типографов насчитывается в среднем более 5 тыс. насекомых.

„С учетом стремительно распространяющейся угрозы со стороны короеда-типографа, особую важность приобретает активное участие всех лесовладельцев и лесопользователей. После объявления стихийного бедствия им отводится особенно важная роль — необходимо как можно скорее провести осмотр своих лесных владений и принять необходимые меры для прекращения распространения насекомого и снижения ущерба лесу“, — отмечают в министерстве.

В прошлом году из-за короеда-типографа было объявлено стихийное бедствие на территории Казлу-Рудского, Шальчининкского, Вильнюсского районов, Рокишкского и Тракайского районных муниципалитетов. На этих территориях действовали специальные меры по охране и ликвидации последствий стихийных бедствий в лесах.

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