В каунасской больнице после ужина – несколько десятков пациентов с поносом: ведется расследования

Вилма (настоящее имя женщины редакции известно), близкий которой находится в неврологическом отделении больницы, сказала Delfi, что, по ее данным, после ужина (ели омлет) симптомы отравления появились больше чем у 10 человек. Те, кто не ужинал, были здоровы.

„11 августа в неврологическом отделении на ужин был омлет. В 24–1 ч. ночи – у всех в разное время началась рвота и понос“, – рассказала Вилма.

Плохо было и одному врачу, которая ела омлет – ее 12 августа не было, она взяла больничный.

Около 6 ч. утра врачи, по словам Вилмы, собрались в одной палате, там одной отравившейся пациентке потребовалась серьезная помощь, речь шла о реанимации.