В Каунасском зоопарке новые жильцы – Памело и Яник

 
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Zebrai
Zebrai
ФОТО: AFP/Scanpix

Специалисты Литовского зоопарка представляют двух саванных зебр – Памело и Яника. Молодые братья приехали в Каунас из чешского зоопарка. Посетители зоопарка смогут увидеть их летом, пишет портал Kas vyksta Kaune.

Братьям нет и года. Они станут зрелыми на 2-4 году жизни.

Сейчас зебр адаптируют в новых условиях.

По словам специалиста зоопарка Расы Микуличене, до реконструкции в Каунасе были зенры Гранта. Это были самые небольшие представители зебр, у них были длинные гривы.

Саванные зебры выше и с более короткими гривами. Она напомнила, что у всех зебр разный полосатый рисунок, как отпечатки пальцев у людей. По расцветке разные животные узнают друг друга. Полосатая расцветка нужна не только для камуфляжа, но и для терморегуляции.

Зебр кормят сеном и специальным кормом, а на десерт иногда они получают морковку.

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