В Каунасском зоопарке новые жильцы – Памело и Яник

Братьям нет и года. Они станут зрелыми на 2-4 году жизни.

Сейчас зебр адаптируют в новых условиях.

По словам специалиста зоопарка Расы Микуличене, до реконструкции в Каунасе были зенры Гранта. Это были самые небольшие представители зебр, у них были длинные гривы.

Саванные зебры выше и с более короткими гривами. Она напомнила, что у всех зебр разный полосатый рисунок, как отпечатки пальцев у людей. По расцветке разные животные узнают друг друга. Полосатая расцветка нужна не только для камуфляжа, но и для терморегуляции.