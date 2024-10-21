2024.10.21 11:50

В Каунасском районе младенец родился в карете скорой помощи: мать рассказала, как все произошло

 
ru.DELFI.lt
Mažasis kaunietis gimė greitosios pagalbos automobilyje
Mažasis kaunietis gimė greitosios pagalbos automobilyje
ФОТО: Portalo „Kas vyksta Kaune“ montažas

20 октября в карете скорой помощи ребенка родила женщина, которая благодарит фельдшеров Каунасского района. Она просит также отозваться врачей скорой или людей, которые их знают.

„Хочу поблагодарить скорую помощь Каунасского района. Сегодня врачи приняли роды в скорой. Я бы хотела узнать имена работников этой бригады, чтобы лично поблагодарить их“, – писала читатель портала Kas vyksta Kaune.

Роды начались 20 октября, в 4 ч. утра.

„Я была дома. Сразу решила вызывать скорую, поняла, что ждать нельзя. Оператор службы 112 все время меня успокаивала и говорила, что делать, напоминала, как дышать во время схваток. Она не прерывала связь до приезда скорой.

Я живу в Каунасском районе, в Ужледжяй. Приехала скорая, меня сразу повезли в больницу. Фельдшер сказала, что до больницы 10 минут, успеем доехать. Но как только я села в машину, отошли воды и началась родовая деятельность. Я родила в карете скорой на автостраде“, – рассказала женщина.

„Персонал был очень внимательный, профессиональный. Вызвали реанимобиль, который ехал за нами и все время подгонял водителя скорой. Фельдшер накрыла меня с младенцем своей курткой, чтобы нам было тепло.

Я видела, что ситуация вызвала стресс и у персонала, ситуация не была штатной. Но я хочу от всего сердца поблагодарить за помощь мне и младенцу. Хочу лично поблагодарить, поэтому жду информации об этих людях.

Сейчас эту историю смогу рассказать ребенку, когда он подрастет, я ответственно выбирала больницу и врача, у которого рожать, а должна была родить в машине. Сами роды длились 40-45 минут. В Каунасской клинике я была около 5 ч. утра“, – делилась роженица.

Своим рассказом в Facebook поделилась и руководитель команды, которая приняла роды, Кристина:

„Родился крепкий парнишка, тяжеленький, сразу заплакал, и ручку поднял и за палец меня крепко схватил, пока я его обтирала и оценивала его состояние.

Спасибо команде: фельдшеру Миндаугасу и волонтеру, будущему парамедику Виктории, которая очень помогла, когда нужна была еще пара рук. В таких случаях охватывает очень приятное чувство, ты знаешь, что с командой сделал все, что было в ваших силах“.

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