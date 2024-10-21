В Каунасском районе младенец родился в карете скорой помощи: мать рассказала, как все произошло

Я живу в Каунасском районе, в Ужледжяй. Приехала скорая, меня сразу повезли в больницу. Фельдшер сказала, что до больницы 10 минут, успеем доехать. Но как только я села в машину, отошли воды и началась родовая деятельность. Я родила в карете скорой на автостраде“, – рассказала женщина.

„Я была дома. Сразу решила вызывать скорую, поняла, что ждать нельзя. Оператор службы 112 все время меня успокаивала и говорила, что делать, напоминала, как дышать во время схваток. Она не прерывала связь до приезда скорой.

„Хочу поблагодарить скорую помощь Каунасского района. Сегодня врачи приняли роды в скорой. Я бы хотела узнать имена работников этой бригады, чтобы лично поблагодарить их“, – писала читатель портала Kas vyksta Kaune.

„Персонал был очень внимательный, профессиональный. Вызвали реанимобиль, который ехал за нами и все время подгонял водителя скорой. Фельдшер накрыла меня с младенцем своей курткой, чтобы нам было тепло.

Я видела, что ситуация вызвала стресс и у персонала, ситуация не была штатной. Но я хочу от всего сердца поблагодарить за помощь мне и младенцу. Хочу лично поблагодарить, поэтому жду информации об этих людях.

Сейчас эту историю смогу рассказать ребенку, когда он подрастет, я ответственно выбирала больницу и врача, у которого рожать, а должна была родить в машине. Сами роды длились 40-45 минут. В Каунасской клинике я была около 5 ч. утра“, – делилась роженица.