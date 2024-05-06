В Каунасском и Шяуляйском районах пройдут учения ВВС "Бдительный сокол" и "Астральный рыцарь"

"В эти дни в светлое и темное время суток будет повышенное движение техники, интенсивное движение военной авиации и истребителей воздушной полиции НАТО. 9-11 мая в Каунасском уезде и 13-15 мая в Шяуляе военные самолеты будут выполнять задачи на малой высоте. Обращаем внимание, что это учения и никакой опасности для жителей нет. Просим вашего понимания, сохраняйте спокойствие и продолжайте свою обычную деятельность", - говорится в сообщении Литовской армии.