В Каунасском и Шяуляйском районах пройдут учения ВВС "Бдительный сокол" и "Астральный рыцарь"

В ходе учений военнослужащие штаба командования ВВС, авиабазы, батальона воздушной обороны, управления мониторинга и управления воздушным пространством, а также депо ремонта вооружения и техники отработают выполнение различных видов оборонительных задач.
В ходе учений будет использоваться учебная звуковая и дымовая имитация, взрывные учебные материалы.
"В эти дни в светлое и темное время суток будет повышенное движение техники, интенсивное движение военной авиации и истребителей воздушной полиции НАТО. 9-11 мая в Каунасском уезде и 13-15 мая в Шяуляе военные самолеты будут выполнять задачи на малой высоте. Обращаем внимание, что это учения и никакой опасности для жителей нет. Просим вашего понимания, сохраняйте спокойствие и продолжайте свою обычную деятельность", - говорится в сообщении Литовской армии.
Вместе с военнослужащими ВВС в учениях примут участие сотрудники Службы охраны государственной границы, Oro navigacija, Союза стрелков Литвы, 31-го боевого крыла ВВС США, 20-й ударной эскадрильи ВВС США, 24-й эскадрильи воздушного управления морской пехоты США.