2024.05.14 14:44

В Каунасском аэропорту черный дым и множество экипажей пожарных

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Во вторник в полдень в Каунасский аэропорт съехались большие наряды полиции и пожарных-спасателей.

Около полудня в Каунасском районе (в Кармелаве) был замечен черный дым на территории аэропорта и множество автомобилей полиции, скорой и пожарных-спасателей.

Пресс-секретарь Литовских аэропортов Марюс Зеленюс сказал, что проводились плановые учения.

"Имитировали возгорание в самолете и спасание пассажиров. Съехались местные и городские службы помощи", – заметил он.

В соответствии со сценарием, инцидент произошел на посадке. Начался пожар. Во время учений тушили пожар и оказывали помощь пассажирам.

Учения проводят не в самолете, а в специальном пространстве на территории аэропорта.

Учения длились около часа.

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