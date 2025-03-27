В Каунасе зафиксирован Mercedes-Benz с угрожающим символом

Каунасец, запечатлевший этот вид, решил провести в социальной сети опрос.
„Если вы считаете, что водитель представляет угрозу для других участников движения – жмите like. Если вы считаете, что водитель художник и красиво украсил автомобиль – выбирайте сердечко. P. S. Топор настоящий“, – заверил читатель.
Однако пользователи к идее голосования серьезно не отнеслись. Большая часть – 116 человек выбрали смеющийся смайл.
„Это чтобы люди соблюдали дистанцию“, – писал один комментатор на Facebook.
Правда, были и такие комментарии, которые вызвали улыбку.
„Не угадали. За рулем викинг“, – шутил один мужчина.
Ему вторил и другой пользователь.
„Едет викинг. Видимо Тора решил изобразить“, – шутил другой комментатор.
На викинга намекает и начало номерных знаков Mercedes-Benz – VKG.
Delfi обратился за комментарием в полицию.
„Согласно 9-му пункту ПДД, участники движения должны соблюдать все требования безопасности, не представлять угрозы для других участников движения.
Штраф за такое „украшение" может быть назначен по 7 ч. 417 ст. Кодекса административной ответственности ЛР. Штраф составит от 10 до 12 евро“, – сказала Delfi пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.