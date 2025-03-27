В Каунасе зафиксирован Mercedes-Benz с угрожающим символом

Каунасец, запечатлевший этот вид, решил провести в социальной сети опрос.

„Если вы считаете, что водитель представляет угрозу для других участников движения – жмите like. Если вы считаете, что водитель художник и красиво украсил автомобиль – выбирайте сердечко. P. S. Топор настоящий“, – заверил читатель.

Однако пользователи к идее голосования серьезно не отнеслись. Большая часть – 116 человек выбрали смеющийся смайл.

„Это чтобы люди соблюдали дистанцию“, – писал один комментатор на Facebook.

Правда, были и такие комментарии, которые вызвали улыбку.

„Не угадали. За рулем викинг“, – шутил один мужчина.

Ему вторил и другой пользователь.