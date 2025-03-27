2025.03.27 15:00

В Каунасе зафиксирован Mercedes-Benz с угрожающим символом

 
ru.DELFI.lt
Papuoštas automobilis
Papuoštas automobilis
ФОТО: Kas Vyksta Kaune

24 марта вечером на портале Kas vyksta Kaune появилась фотография автомобиля, к которому подвешен ржавый топор.

Каунасец, запечатлевший этот вид, решил провести в социальной сети опрос.

„Если вы считаете, что водитель представляет угрозу для других участников движения – жмите like. Если вы считаете, что водитель художник и красиво украсил автомобиль – выбирайте сердечко. P. S. Топор настоящий“, – заверил читатель.

Однако пользователи к идее голосования серьезно не отнеслись. Большая часть – 116 человек выбрали смеющийся смайл.

„Это чтобы люди соблюдали дистанцию“, – писал один комментатор на Facebook.

Papuoštas automobilis

Правда, были и такие комментарии, которые вызвали улыбку.

„Не угадали. За рулем викинг“, – шутил один мужчина.

Ему вторил и другой пользователь.

„Едет викинг. Видимо Тора решил изобразить“, – шутил другой комментатор.

На викинга намекает и начало номерных знаков Mercedes-Benz – VKG.

Delfi обратился за комментарием в полицию.

„Согласно 9-му пункту ПДД, участники движения должны соблюдать все требования безопасности, не представлять угрозы для других участников движения.

Штраф за такое „украшение" может быть назначен по 7 ч. 417 ст. Кодекса административной ответственности ЛР. Штраф составит от 10 до 12 евро“, – сказала Delfi пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

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