В Каунасе задержана посылка с метеоритом – что в нем особенного?

На аукционах в интернете цены на такие метеориты колеблются в пределах от нескольких до нескольких десятков тысяч евро. Никаких документов, по которым можно было установить стоимость метеорита, в посылке не было, поэтому посылка была задержана.
Представитель таможни Довиле Лапинскайте сказала Delfi, что такой предмет таможенники задержали в первый раз. „Мы пока не можем сказать, кому его передадут на исследование. Начато расследование“, – заметила она.
Delfi обратился за комментарием к астрофизику Ренате Минкявичюте.
„Метеорит Кампо-дель-Сьело очень известный, это железный метеорит. Он упал 5000-4000 лет назад в Аргентине, в 1000 км на северо-запад от Буэнос-Айреса. В письменных источниках о нем впервые упоминали в 1576 году“, – сказала астрофизик.
В Литве его можно купить в Литовском этнокосмологическом музее.
„Метеорит распался на множество кусочков, они разбросаны на участке 3 x 20 км, оставили минимум 26 кратеров (самый крупный 115 x 91 м).
На сегодняшний день собрано больше 100 тонн частей этого метеорита. Это один из самых крупных метеоритов (он мог весить 600 тонн).
Самый большой кусок этого метеорита был найден в 2016 г., он весит больше 30 тонн.
Метеорит на 93% состоит из железа, в нем есть никель (6,68%), кобальт (0,43%), фосфор (0,25%), следы галлия, германия, иридия“, – сказала Микнявичюте.
По ее словам, железные метеориты могут быть обломками астероидов или планетоидов.