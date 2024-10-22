В Каунасе задержана посылка с метеоритом – что в нем особенного?

На аукционах в интернете цены на такие метеориты колеблются в пределах от нескольких до нескольких десятков тысяч евро. Никаких документов, по которым можно было установить стоимость метеорита, в посылке не было, поэтому посылка была задержана.

Представитель таможни Довиле Лапинскайте сказала Delfi, что такой предмет таможенники задержали в первый раз. „Мы пока не можем сказать, кому его передадут на исследование. Начато расследование“, – заметила она.

Delfi обратился за комментарием к астрофизику Ренате Минкявичюте.