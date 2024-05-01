В Каунасе водителям электромобилей придется платить за зарядку батареи

Каунасец Аудрюс ездит на электромобиле не первый год и не хочет менять его ни на что другое. Его не пугает тот факт, что бесплатно в Каунасе он больше не сможет заряжать батарею. "Я заплатил пять евро и один цент и проехал около 200 км", – поделился он, сказав, что за 1 кВт/ч платил по 16 евроцентов.
По его словам, главное, чтобы не было очереди у заправки и самих мест было больше.
Однако некоторых водителей введение платы беспокоит. Раньше в центре Каунаса такие заправки были заполнены пустовали, а после введения платы появились свободные места.
"Все смогут зарядить батареи, только придется заплатить", – указал представитель муниципалитета Мартинас Матусявичюс.
Стоимость услуги зависит от времени суток, когда машину заряжают, постоянной цены нет. "Стоимость зависит от тарифа Ignitis, стоимости продажи электричества, установленной маржи, которую за обслуживание получает компания (ее выбрали путем проведения конкурса)", – объяснил Матусявичюс.
Днем тариф был ниже, чем тот, который платят бытовые потребители. Водители могут увидеть действующую в конкретный момент цену в специальном приложении. По словам Матусявичюса, была цена и 16 евроцентов за 1 кВт/ч.
Некоторые водители электромобилей в Каунасе новым порядком недовольны, поскольку для зарядки батареи нужно специальное приложение, которое они называют запутанным.
"Для меня это слишком сложно. Каждый раз приходится 20 минут играться, пока запустишь процесс зарядки. Порядок не оправдал себя", – жаловался один водитель.
Сеть таких станций в Каунасе планируют расширить до 106. Изменится и способ оплаты.