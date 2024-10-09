2024.10.09 09:26

В Каунасе в зале для голосования пропал свет

 
это не остановило процесс голосования
ru.DELFI.lt
ELTA
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Во вторник вечером из-за отключения электроэнергии пропал свет в большом зале Каунасского городского муниципалитета, где проходит предварительное голосование.

Как сообщили в Главной избирательной комиссии (ГИК), это не остановило процесс приема избирателей и голосования.

„Компьютеры избирательной комиссии работают, поэтому прием избирателей и организация голосования продолжается. Члены комиссии работают, подсвечивая фонариками, а избиратели заполняют бюллетени, используя фонарики своих мобильных телефонов“, – сообщили в ГИК.

По данным комиссии, в настоящее время нет избирателей, ожидающих в очереди на улице, а избиратели, голосующие в сумерках, отнеслись к этому с пониманием.

По данным ГИК, в 19.00 час. в здании уже работал электрик. Ожидается, что освещение будет восстановлено в ближайшее время.

ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 час. до 20.00 час. избиратели смогут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных избирательных участках.

Избиратели могут проголосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от регистрации по месту жительства.

Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательных участков также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20.00 часов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии