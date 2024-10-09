В Каунасе в зале для голосования пропал свет

Как сообщили в Главной избирательной комиссии (ГИК), это не остановило процесс приема избирателей и голосования.
„Компьютеры избирательной комиссии работают, поэтому прием избирателей и организация голосования продолжается. Члены комиссии работают, подсвечивая фонариками, а избиратели заполняют бюллетени, используя фонарики своих мобильных телефонов“, – сообщили в ГИК.
По данным комиссии, в настоящее время нет избирателей, ожидающих в очереди на улице, а избиратели, голосующие в сумерках, отнеслись к этому с пониманием.
По данным ГИК, в 19.00 час. в здании уже работал электрик. Ожидается, что освещение будет восстановлено в ближайшее время.
ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 час. до 20.00 час. избиратели смогут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных избирательных участках.
Избиратели могут проголосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от регистрации по месту жительства.
Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательных участков также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20.00 часов.