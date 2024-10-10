2024.10.10 11:20

В Каунасе в пятницу начинается отопительный сезон

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Radiatorius, šildymas, šiluma, kūrenimas
Radiatorius, šildymas, šiluma, kūrenimas
ФОТО: DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Учитывая прогнозы синоптиков о приближении прохладной погоды, в пятницу в Каунасе начинается отопительный сезон.

„Тепло обычно доходит до учреждений и многоквартирных домов в течение нескольких дней. Однако жильцы могут сами решить, когда начинать отопительный сезон, если температура помещений многоквартирного дома соответствует гигиеническим нормам“, - цитируется в сообщении руководитель Отдела модернизации жилищного хозяйства, администрирования и энергетики Каунасского самоуправления Каролина Сакалаускене.

Муниципалитет напоминает, что отдельные многоквартирные дома могут принять решение о начале отопительного сезона на собрании совладельцев жилого дома большинством голосов (50 проц. + 1 житель). О решении жильцов сообщается теплоснабжающей организации.

В прошлом году отопительный сезон в Каунасе начался 16 октября, в 2022 году – 17 октября, а в 2021 году – 27 сентября.

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