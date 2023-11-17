В Каунасе в поликлинике работала нетрезвая медсестра

"Поинтересуйтесь, что произошло в Каунасской городской поликлинике на площади Няприклаусомибес, там в процедурном пациентов обслуживала нетрезвая медсестра. Я пришла, меня долго не принимали, якобы не успевали.

Потом пригласили в кабинет, сказали, в какую кабину идти, там пришлось ждать медсестру 10 минут, поскольку она ела шоколад. Потом пришла, установила прибор на спину и ушла, не спросив, все ли в порядке", – писала читатель портала.

Процедура прежде длилась 10 минут, на этот раз растянулась на 40.

"Аппарат отключился, но его надо было переставить на другую половину. Я снова долго ждала, поэтому процедура длилась 40 минут", – делилась неприятным опытом пациентка.

Она сказала, что от медсестры чувствовался запах алкоголя, поэтому другая пациентка решила вызвать заведующую отделением. Медсестру проверили на трезвость – "мне кажется, она надула немало".

Журналисты портала Kas vyksta Kaune связались с главой поликлиники, который подтвердил, что такой случай был зафиксирован.