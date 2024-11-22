В Каунасе стартовала акция „Не(под)давайся“, призывающая жителей не поддаваться на уловки мошенников

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Каунасского уезда (ГКПКУ), вышеупомянутая акция началась в пятницу на Каунасском автовокзале, она пройдет в библиотеке „Ажуолинаса“, отделениях Каунасской городской поликлиники, в отделении Почты Литвы, библиотеке им. Винцаса Кудирки и каунасском ТЦ „Акрополис“.
Акция „Не(под)давайся“ вместе со стендом в виде розовых очков производства компании Kartono projektai каждую неделю будет перемещаться в различные места. В ходе акции сотрудники полиции будут общаться с жителями на тему мошенничества, угощать их чаем и конфетами.
По данным полиции, с начала этого года в Литве начато более 2,7 тыс. предварительных расследований мошенничества, то есть почти по 9 расследований в день. ГКПКУ инициировал более 800 предварительных расследований по фактам хищения обманным путем у жителей и предприятий денежных сумм от нескольких сотен евро до нескольких сотен тысяч евро.
„Было замечено, что мошенники активизируются и перед самыми красивыми праздниками в году. Поэтому ГКПКУ призывает граждан не поддаваться иллюзии розовых очков, сохранять максимальную бдительность и критически относиться к информации о быстром заработке больших денег, возможностях приобретения более дешевых товаров и тому подобное“, – говорится в пресс-релизе ГКПКУ.
По словам начальника управления по расследованию имущественных преступлений ГКПКУ Алексея Губенко, у мошенников много „амплуа“ и много различных „профессий“, методы мошенничества остаются прежними, меняются только истории. По словам сотрудника правоохраны, мошенники могут представляться работниками Google, полицейскими, прокурорами, работниками почты и т. д. Таким образом, завоевав доверие, мошенник может выманить у гражданина сбережения всей его жизни.
По словам А. Губенко, популярной схемой мошенничества по-прежнему остаются предложения по инвестированию.
„Нами замечено, что жители сами находят различные инвестиционные платформы, но их надежность не проверяют. Конечно, бывает и так, что звонит незнакомый человек и предлагает инвестировать“, – рассказал А. Губенко.
В предпраздничный период криминалист призывает быть особенно бдительными, ведь жители, соблазненные большими скидками, могут приобрести несуществующие товары, как, например, билеты на концерт, которого в Литве даже не будет.
По мнению А. Губенко, попав в такую ситуацию самое главное – быстрая реакция. Он подчеркнул, что очень важно не только раскрыть преступление, но и помочь жителям вернуть потерянные деньги. Поэтому, по словам сотрудника правоохраны, став жертвой мошенников, время особенно важно – надо как можно скорее обратиться в свой банк и полицию.
Сотрудники полиции советуют гражданам не сообщать третьим лицам свою личную информацию (персональный код, данные банковских карт, пароли или другие конфиденциальные данные по телефону, электронной почте), проверять надежность компаний и людей (получив предложения от компании, проверить отзывы о ней в интернете, просмотреть официальные контактные данные), использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, быть осторожными с полученными ссылками и прикрепленными файлами (мошенники могут использовать фейковые ссылки, которые выглядят правдоподобными, но ведут к вредоносным веб-сайтам или приложениям), избегать чувства срочности (мошенники часто используют чувство срочности, пытаясь заставить людей принимать быстрые решения).