В Каунасе сгорел дом баскетболиста Йонаса Мачюлиса

Мачюлис подтвердил Delfi, что он является совладельцем дома, а информацию о пожаре получил не от служб, а через людей, которые совсем не связаны с происшествием.

„Пожар увидели проезжавшие мимо друзья. Они мне и позвонили“, – сказал баскетболист.

„Тут особенно не о чем говорить. Дом сгорел, надо все приводить в порядок“, – прокомментировал он.

На вопрос, что стало причиной пожара в нежилом доме, он ответил, что ждет выводов экспертов.

„Службы выясняют, все делают свою работу. Мы ждем информацию“, – сказал Мачюлис.

„Дом сгорел – его надо сносить. Такие убытки“, – продолжил он.

Напомним, что портал сообщал о пожаре на проспекте Саванорю в Каунасе.