В Каунасе сгорел дом баскетболиста Йонаса Мачюлиса

Мачюлис подтвердил Delfi, что он является совладельцем дома, а информацию о пожаре получил не от служб, а через людей, которые совсем не связаны с происшествием.
„Пожар увидели проезжавшие мимо друзья. Они мне и позвонили“, – сказал баскетболист.
„Тут особенно не о чем говорить. Дом сгорел, надо все приводить в порядок“, – прокомментировал он.
На вопрос, что стало причиной пожара в нежилом доме, он ответил, что ждет выводов экспертов.
„Службы выясняют, все делают свою работу. Мы ждем информацию“, – сказал Мачюлис.
„Дом сгорел – его надо сносить. Такие убытки“, – продолжил он.
Напомним, что портал сообщал о пожаре на проспекте Саванорю в Каунасе.
Начато расследование по 2 ч. 187 ст. УК ЛР (уничтожение или порча имущества).