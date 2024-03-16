В Каунасе прошла акция протеста в поддержку Палестины

Собравшиеся протестующие прошли от каунасского Главпочтамта по проспекту Лайсвес к площади Независимости, где во время акции будут произнесены речи и прочитаны стихи.
По словам организаторов мероприятия, акция инициирована с целью выразить солидарность с палестинцами, а также потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа.
"С приближением полугодовой годовщины геноцида, а также с военной агрессией Израиля и его союзников США и Великобритании, охватившей окружающие арабские страны – Ливан, Йемен, – абсурдно позволять этим убийствам продолжаться, словно ничего не произошло. Сочувствия и слез недостаточно. (...)
Мы должны сопротивляться и оказывать давление на политиков и учреждения, которые поддерживают геноцид, мы должны выйти на улицы и бороться за свободу Палестины", - заявили организаторы протеста в пресс-релизе.