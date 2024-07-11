В Каунасе проходит фестиваль "Ночи в ботаническом саду"

10–14 июля в парке ждет лазерное шоу, танцующие фонтаны, светоинсталляции. Визуальная часть программы подарит незабываемые впечатления: в прудах установлены почти 100 фонтанов, освещенных прожекторами и лазерами, фонтаны будут танцевать под музыку разных жанров. На двух больших водных экранах будут показывать цветы и картины на тему дня.