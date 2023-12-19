В Каунасе повышается плата за парковку

"За" повышение проголосовало 23 депутата горсовета, против — 13, один — воздержался.
Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис и члены его семьи взяли самоотвод и в голосовании не участвовали. Основной причиной этого стала прямая заинтересованность в принимаемом правовом акте.
Как изменятся тарифы?
Плата за парковку повышается с начала следующего — 2024 года. Цены на парковку вырастут во всех зонах:
* желтая зона — до 2,5 евро;
* красная зона — 2 евро;
* синяя зона — 1 евро;
* зеленая зона — 0,5 евро.
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