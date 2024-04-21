В Каунасе открылся сезон питьевых уличных фонтанов

"Статистика потребления воды в прошлом году показала, что жители и гости Каунаса все чаще пользуются бесплатными питьевыми фонтанчиками. Мы рады, что население становится все более сознательным в выборе устойчивых и экологичных решений", - говорит Рамунас Шульскус, руководитель "Кауно ванденай".

Установленные в городе стационарные устройства для раздачи воды позволяют набрать воду в многоразовую емкость, чтобы можно было выпить воды на месте или напоить домашнее животное.

"После зимы все питьевые фонтанчики тщательно моются и дезинфицируются, а качество воды анализируется в лаборатории. Вода в питьевых фонтанчиках - это высококачественная централизованная вода, отвечающая всем гигиеническим стандартам, которая подается из четырех водоразборных точек Каунаса", - говорит Р. Шульскус.