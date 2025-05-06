В Каунасе открылся новый легкоатлетический манеж им. Валдаса Адамкуса

Экс-президент В. Адамкус, принявший участие в церемонии открытия манежа, подчеркнул, что Каунас дал миру немало спортсменов высокого уровня, и пожелал, чтобы молодежь, которая будет тренироваться в новом комплексе, и в будущем прославляла Литву, завоевывая наивысшие награды.

„Каунас всегда был кузницей мастеров литовского спорта: баскетболистов и тренеров, футболистов, пловцов, легкоатлетов. Это люди, которые представляют Литву на международных турнирах и Олимпиадах. Они начинали свою спортивную карьеру именно здесь, в Каунасе“, — говорится в заявлении бывшего главы государства.