В Каунасе открылся новый легкоатлетический манеж им. Валдаса Адамкуса

Экс-президент В. Адамкус, принявший участие в церемонии открытия манежа, подчеркнул, что Каунас дал миру немало спортсменов высокого уровня, и пожелал, чтобы молодежь, которая будет тренироваться в новом комплексе, и в будущем прославляла Литву, завоевывая наивысшие награды.
„Каунас всегда был кузницей мастеров литовского спорта: баскетболистов и тренеров, футболистов, пловцов, легкоатлетов. Это люди, которые представляют Литву на международных турнирах и Олимпиадах. Они начинали свою спортивную карьеру именно здесь, в Каунасе“, — говорится в заявлении бывшего главы государства.
„Я очень надеюсь, что этот манеж всегда будет полон спортивной молодежи. Желаю, чтобы спортсмены, начавшие свой путь здесь, достигли самых высоких пьедесталов. Желаю, чтобы в этом каунасском манеже встретились разум и молодость, мудрость и честная борьба, физическая и духовная сила“, – пожелал он.
В новом манеже есть шесть беговых дорожек на 200 метров и 60 метров, а также сектора для прыжков в высоту, прыжков в длину, тройных прыжков и толкания ядра. Также имеются разминочный зал и гимнастические залы для тренировок спортсменов, а для восстановления сил оборудованы массажные кабинеты и раздевалки. Отныне Каунас также сможет организовывать международные чемпионаты по легкой атлетике.
Новый манеж обошелся Каунасскому муниципалитету почти в 24 млн евро.