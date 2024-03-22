В Каунасе организуется акция протеста против мэра

Созвать каунасцев на протест побудили не только невыполненные обещания семьи Матийошайтисов уйти с российского рынка, но и то, что литовцы, работающие в "Вичюнай-Русь", на международных встречах представляют себя представителями российской пищевой промышленности, говорят организаторы протеста.

Организующий акцию протеста "День рождения политического лицемерия. Два годика" Рокас Повилюс говорит, что во время мероприятия возле муниципалитета будет установлен "праздничный" стол со специальным тортом, а жителям Каунаса по случаю этой "годовщины" также будет предложено написать пожелания Матийошайтисам на открытках.

"Мы оказываем давление на членов совета (в том числе и на "Единый Каунас"), чтобы они проявили свою стойкость и подписались за такую ​​процедуру", - сказал Elta Р. Повилюс.

В пятницу оппозиция Каунаса инициировала интерпелляцию В. Матийошайтису