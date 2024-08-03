В Каунасе ограничат движение после концертов Эда Ширана

Руководитель отдела транспорта и организации дорожного движения муниципалитета Каунаса Мартинас Матусевичюс предупреждает, что для контроля потока людей после концертов будет ограничено движение транспорта вокруг стадиона Дарюса ир Гиренаса.

„На первый концерт Эда Ширана придут почти 50 тысяч зрителей. Практика показывает, что поток посетителей на мероприятие распределяется достаточно равномерно. Будут курсировать дополнительные автобусные маршруты. После мероприятия ситуация противоположная, когда большие толпы людей заполоняют подходы к стадиону, поэтому оба вечера, за полчаса до окончания мероприятия, мы ограничим движение возле стадиона“, - в сообщении цитируются слова М.Матусявичюса.