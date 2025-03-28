В Каунасе начинается ярмарка Казюкаса

Сообщается, что на Каунасской ярмарке Казюкаса также будет работать парк развлечений для маленьких посетителей с каруселями, играми, батутами и творческой мастерской искусственного интеллекта – GO SPACE VR.

На острове Нямунаса также будут сформированы специальные „дворики“, где отдельные группы производителей представят свою продукцию и уникальность своей деятельности, а также отдельно организуют культурные программы. Гостей фестиваля будут развлекать фольклорные коллективы, пройдут различные игры и танцы – в программе примут участие около 30 музыкальных ансамблей.