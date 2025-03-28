2025.03.28 10:43

В Каунасе начинается ярмарка Казюкаса

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kaziuko mugė Kaune 2024 m.
Kaziuko mugė Kaune 2024 m.
ФОТО: Rokas Tenys | Kas Vyksta Kaune

В пятницу в Каунасе, возле Жальгирис-арены, начнется трехдневная ярмарка Казюкаса. Гостей будут ждать ремесленники, мастера народного искусства, фермеры, пчеловоды, пекари, резчики по дереву, представители национального наследия, пивовары, кузнецы и народные умельцы.

Сообщается, что на Каунасской ярмарке Казюкаса также будет работать парк развлечений для маленьких посетителей с каруселями, играми, батутами и творческой мастерской искусственного интеллекта – GO SPACE VR.

На острове Нямунаса также будут сформированы специальные „дворики“, где отдельные группы производителей представят свою продукцию и уникальность своей деятельности, а также отдельно организуют культурные программы. Гостей фестиваля будут развлекать фольклорные коллективы, пройдут различные игры и танцы – в программе примут участие около 30 музыкальных ансамблей.

3 недели назад в Вильнюсе прошла традиционная ярмарка Казюкаса. В ней приняли участие более полутора тысяч мастеров из Литвы и зарубежных стран.

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