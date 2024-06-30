В Каунасе начался юбилейный Праздник песни: собрались тысячи людей

„Мы - особый народ. Мы те, кто не разрушает, а созидает, кто не разрушает, а сохраняет, кого нельзя поставить на колени, нельзя заставить замолчать, наш народ самый оптимистичный в вопросе будущего ЕС, а молодежь - самая счастливая в мире. И я верю, что перед этим Праздником песни его создатели именно так и представляли этот день, мы воплотили их мечту. Здесь, в Каунасе, родилось оптимистическое творение - Праздник песни. Оно родилось вместе с независимостью страны, с архитектурой модернизма, с мечтой о будущем. Наконец, через песни мы распространили весть о нашей независимости, песней возвестили о том, что рухнул железный занавес, а сегодня мы поем о нашей традиции, о нашей современности, о свободе и уникальности“, – сказал министр культуры.