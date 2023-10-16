В Каунасе массово эвакуировали образовательные учреждения, в Казлу Руде введен план "Щит"

"Поинтересуйтесь, как проходит эвакуация. Конечно, бомб в школах не будет, но вокруг идут войны, надо пользоваться возможностью поиграть в эвакуацию. Вот сейчас сообщают, что бомба взорвется в 12 ч., поэтому дети до 12 ч. сидят на уроках, потом эвакуируются, как будто этот бомбист очень честный человек и бомбу раньше времени не активирует.

Потом детей эвакуируют и говорят, стойте у входа в школу… Это чтобы детей стеклом порезало и кирпичами закидало во время взрыва? Есть возможность, значит, надо репетировать реальные эвакуации, поскольку такие как сейчас лучше и не проводить", – писал в редакцию Kas vyksta Kaune читатель в 11.51 ч.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис 16 октября сообщил, что все образовательные учреждения, получившие письма, должны были эвакуироваться до 12 ч.

Такое решение было принято, поскольку ночью пришло 1500 электронных писем с угрозами взрывов. В них сообщалось, что взрыв произойдет в 12.12 ч.