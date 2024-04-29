В Каунасе изменен порядок движения: около ТЦ Mega стоят огромные заторы

Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщают, что в этом месте изменен порядок движения – на мосту им. A.Мешкиниса (Клебонишкском) появились желтые полосы, поворот на ул. Панерю закрыт.
"Мост Мешкиниса – дорожные рабочие нарисовали полосы, желаю терпения тем, кто завтра поедет", – писал Kas vyksta Kaune один каунасский водитель в воскресенье.
"Я не понимаю, почему многим так тяжело повернуть руль несколько раз? Я ехал в субботу, около 13 ч., уже был небольшой затор, несмотря на то, что ДТП не было… Просто у многих, как только они видят желтые линии извилистые, на их преодоление не хватает навыков вождения. И скорость максимум 30… Поэтому даже страшно подумать, что будет в понедельник утром. Сейчас есть три поворота. Два резких… Есть желающие выехать в чужую полосу… Там утром скорость не больше 20 км/ч, поэтому такие резкие повороты не должны быть проблемой, но, когда знаешь, что это - "черная дыра", будет новый "тромб", – заметили водители.
Как и предвидели водители, самый большой затор ждет водителей, едущих от Академии в сторону ТЦ Megа.
Каунасцы сообщают, что когда едешь по Клебонишкскому мосту, поворот на ул. Панерю закрыт.
"Перед мостом надо перестраиваться и за ним повторно. Повернуть на/с у. Йонавос можно", – писал читатель Kas vyksta Kaune.
Каунасцы рассказали, что 29 апреля утром поездка на этом участке заняла больше времени, чем обычно – были заторы на Клебонишкском мосту.
"Опаздываю на работу на 20 минут. Ехал в два раза дольше, - целых полчаса", – сообщил один водитель.
До 17 октября 2024 года скорость на 99,58 – 100,18 км дороги А1 (с правой стороны) ограничена до 70 км/ч.