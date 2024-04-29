В Каунасе изменен порядок движения: около ТЦ Mega стоят огромные заторы

"Я не понимаю, почему многим так тяжело повернуть руль несколько раз? Я ехал в субботу, около 13 ч., уже был небольшой затор, несмотря на то, что ДТП не было… Просто у многих, как только они видят желтые линии извилистые, на их преодоление не хватает навыков вождения. И скорость максимум 30… Поэтому даже страшно подумать, что будет в понедельник утром. Сейчас есть три поворота. Два резких… Есть желающие выехать в чужую полосу… Там утром скорость не больше 20 км/ч, поэтому такие резкие повороты не должны быть проблемой, но, когда знаешь, что это - "черная дыра", будет новый "тромб", – заметили водители.