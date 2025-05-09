2025.05.09 19:17

В Каунасе цветет восхитительной красоты растение: многие думают, что оно ненастоящее

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Kaune žydi Visterija
Kaune žydi Visterija
ФОТО: V. Vasilevičiūtė-Pocienė | Kaune žydi Visterija

Каунасцев радует великолепное растение. Спадающие водопадом изящные соцветия, приятный, слегка сладковатый аромат. Это субтропическая листопадная лиана глициния китайская. Сиреневые соцветия глицинии красиво смотрятся на фоне белой стены дома.

Растение растет здесь уже давно.

„Это здание Музея чертей. Я сама удивилась, что в Каунасе есть такая красота. В числе моих друзей оказался человек, который рассказал об этой красоте.

Моя учитель рисования знает историю. Глицинии посажены в 1962 году самим Жмудзинавичюсом и художником Порутисом. Я так поняла, что они жили по соседству в этом доме, они и посадили эти лианы.

Они посажены у теплой стены дома, поэтому лианам здесь хорошо“, – сказала Виолета Василявичюте-Поцене.

В Литве глицинию выращивают редко, этому растению в нашей стране холодно. Предполагают, что в Каунасе глициния живет так долго, потому что посажена у теплой стены.

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