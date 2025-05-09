В Каунасе цветет восхитительной красоты растение: многие думают, что оно ненастоящее

Растение растет здесь уже давно.
„Это здание Музея чертей. Я сама удивилась, что в Каунасе есть такая красота. В числе моих друзей оказался человек, который рассказал об этой красоте.
Моя учитель рисования знает историю. Глицинии посажены в 1962 году самим Жмудзинавичюсом и художником Порутисом. Я так поняла, что они жили по соседству в этом доме, они и посадили эти лианы.
Они посажены у теплой стены дома, поэтому лианам здесь хорошо“, – сказала Виолета Василявичюте-Поцене.
В Литве глицинию выращивают редко, этому растению в нашей стране холодно. Предполагают, что в Каунасе глициния живет так долго, потому что посажена у теплой стены.