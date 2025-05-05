В кассе самообслуживания клиент получил сдачу монетами по 1 и 2 цента: как должно быть на самом деле?

Пресс-секретарь сети Iki Гинтаре Китове заметила, что монеты в 1 и 2 цента никуда не исчезли.

Даже интересно стало, как все должно быть на самом деле“, – писал читатель.

Но это не правда. Я хожу в магазин Iki , а там касса самообслуживания дает мне сдачу этими монетами. Вчера покупал, сдача должна была быть 1,4 евро . Угадайте, что я получил? 1 евро, 20 центов, две монеты по 5 центов, три по 2 и четыре по 1 центу. Я опешил. Никогда прежде в самообслуживании такого не было.

„В одной из публикаций я читал такое предложение: „1 и 2-центовые монеты будут собирать в торговых точках, а потом передавать в банк“.

Мужчина в письме рассказал, что заплатил за покупки в кассе самообслуживания и получил сдачу монетами по 1 и 2 цента.

„Эти монеты никуда не исчезают – их можно использовать при покупке товаров в магазинах Iki и других местах торговли. Ими можно получить и сдачу.

Кассы самообслуживания дают сдачу теми монетами, какие в них есть. Если других монет нет, касса дает монеты по 1 и 2 центра, но приоритетом остаются более крупные монеты“, – сказала она.

С 1 мая 2025 года в Литве действует новый порядок – при наличном расчете округляется окончательная сумма за товары и услуги.

Напомним, что округление ввели, чтобы изъять из оборота 1 и 2-центовые монеты.

Центробанк ответил на вопрос Delfi, будут ли при наличном расчете давать сдачу этими монетами. Ответ прост: „да“.