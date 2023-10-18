В Канцелярии правительства прошла встреча с эвакуированными из Израиля гражданами Литвы

"Процедуры работы государственных учреждений находятся в постоянном процессе совершенствования, поскольку нам приходится адаптироваться к новым вызовам. Это особенно актуально в той ситуации, в которой оказались граждане Литвы в Израиле. Поэтому, чтобы улучшить существующие алгоритмы работы, мы очень благодарны за обратную связь наших граждан", - сказал глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас.

По возвращении граждане внесли в учреждения предложения по улучшению существующей системы и поблагодарили их успешно проведенную операцию. В ходе встречи были обсуждены проблемы, возникающие в целях быстрого установления контакта с гражданами, оказавшимися в зоне боевых действий.

Обсуждалось, насколько достоверной и своевременной была предоставленная учреждениями информация о возможности эвакуации. Участники встречи также обсудили вопрос необходимости психологической помощи в подобных ситуациях, говорится в сообщении.