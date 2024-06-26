2024.06.26 13:11

В июле после реконструкции открывается Каунасская ратуша

 
ru.DELFI.lt
Kauno rotušė
Kauno rotušė
ФОТО: R. Tenio nuotr. | Kas Vyksta Kaune

11 июля после реконструкции откроется Каунасская ратуша, сообщает Каунасский городской музей.

„Ждет ностальгическое путешествие по разным эпохам Каунаса, концерт с участием известных исполнителей. Праздник будет длиться целую неделю - 12–18 июля. Каунасский городской музей приглашает на встречи: экскурсии, культурные мероприятия“, – сообщается в пресс-релизе муниципалитета.

Праздник 11 июля вечером будет бесплатным, однако посетить экспозицию ратуши можно только с музейным билетом.

„Купив один билет, вы сможете посетить все мероприятия с 12 по 18 июля“, - сообщают организаторы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии