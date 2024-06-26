В июле после реконструкции открывается Каунасская ратуша

„Ждет ностальгическое путешествие по разным эпохам Каунаса, концерт с участием известных исполнителей. Праздник будет длиться целую неделю - 12–18 июля. Каунасский городской музей приглашает на встречи: экскурсии, культурные мероприятия“, – сообщается в пресс-релизе муниципалитета.
Праздник 11 июля вечером будет бесплатным, однако посетить экспозицию ратуши можно только с музейным билетом.
„Купив один билет, вы сможете посетить все мероприятия с 12 по 18 июля“, - сообщают организаторы.
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