В Италии в последний путь проводили режиссера Римаса Туминаса

Театр поделился словами Туминаса из интервью, данного в 2020 г.: "Что меня удивляет и с чем я пытаюсь смириться – меня ждет самое большое событие в жизни. Смерть.
Я участвую в самом большом событии жизни, в ее прогрессе, в ее пике. Я ухожу, придет другой. Моя смерть – чье-то начало. Уступлю место. Смерть - величественное событие, которое даже не успеешь осознать. Может, тогда захочется поделиться своей мудростью, словом справедливости, но она не даст, все застынет на губах".
Дочь покойного театрального режиссера Римаса Туминаса Габриэле Туминайте рассказала, что в Вильнюсе прощание с Туминасом состоится 20 марта, в Вильнюсском малом театре.
Delfi напоминает, что Римас Туминас ушел из жизни 6 марта, ему было 72 года. Два года назад он лечился в Израиле.
Тогда режиссер в театре Gesher помог завершить работу над спектаклем молодому режиссеру. Он также по два раза в день репетировал спектакль по "Анне Карениной" Льва Толстого.
Delfi напоминает, что известный режиссер родился в деревне Палеткояй (Кельмесский район). Его детство прошло в небольших городках.
В 1974 г. он окончил режиссуру в Литовской государственной консерватории, а в 1978 г. – режиссуру в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского (ГИТИС) в Москве. В 1979–2010 гг. преподавал в Литовской государственной консерватории. Работал в Литовском национальном драматическом театре, в Вильнюсском малом театре, занимал должность художественного руководителя Московского театра имени Евгения Вахтангова (Россия), преподавал режиссуру.
Он известен как режиссер многочисленных спектаклей – всего он поставил больше 50 спектаклей. Его работы показывают в разных спектаклях всего мира.