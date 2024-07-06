В интернете распространяется один снимок: жители Маркучай жалуются на опасное соседство

В группе Vieninga Markučių bendruomenė жители рассказали о том, что происходит в районе.
Один пользователь поделился сделанным 2 июля снимком - на нем мужчины на носилках несут тело в черный автомобиль. Фото сделано недалеко от улицы Медининку. Мужчина писал, что на этом автомобиле перевозят тела наркоманов, скончавшихся от передозировки.
Жители считают, что происходящее в районе - вина муниципалитета и полиции.
„Полицию это не волнует, вы только подумайте, столько лет, и ничего не меняется“, – писал один житель.
„Может, Литовская полиция может это прокомментировать? Попробуйте пройтись на этом участке ул. Субачаус в 19-21 ч. – будет как 25 лет назад в районе Ужупис“, – писала другая жительница.
„Они там колются не потому что стоят контейнеры, там появилась новая „точка“ на ул. Пакрасчё/Субачаус. Еще они колются на месте, где снесли бомбоубежище и в кустах у ул. Субачаус, 109. Один за другим туда идут наркоматы. Полиция называет это место табором, муниципалитет об этом знает, но ничего не делает“, – писала другая жительница.
„С тех пор как муниципалитет переставил контейнеры и создал уютное место для наркоманов, жители просят вернуть контейнеры на место, подальше на ул. Медининку, где бы они просматривались со всех сторон, Но муниципалитет считает это нецелесообразным“, – жаловался мужчина, который поделился фотографией.
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