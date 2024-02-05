В интернете делятся видео инцидента со съехавшим со взлетно-посадочной полосы самолетом

3 февраля после обеда в Вильнюсском аэропорту со взлетно-посадочной полосы во время посадки съехал самолет с пассажирами. По предварительным данным, на борту было 179 пассажиров и 6 членов экипажа. Экипаж сообщил, что во время инцидента никто не пострадал, самолет сам доехал до своего места на перроне. Обстоятельства происшествия выясняются. После инцидента в группе "Рейд в Литве" на фейсбуке поделились видео инцидента со стороны.