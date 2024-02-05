В интернете делятся видео инцидента со съехавшим со взлетно-посадочной полосы самолетом

В связи с инцидентом начато расследование, в ходе которого выяснят все причины происшествия. Об этом в субботу вечером сказала пресс-секретарь компании Avion Express Рланда Липнявичюте.
"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим извинения всем пассажирам этого рейса за неудобства. Безопасность полетов является нашим основным приоритетом, и после этого инцидента незамедлительно проводиться расследование, чтобы определить, что заставило самолет выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы. Avion Express в ходе расследования будет всесторонне сотрудничать со всеми соответствующими учреждениями", - заявила представитель компании.