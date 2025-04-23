В Индексе демократии Литва занимает 36-е место

Как указывает издание, получив максимальный балл за избирательный процесс, в настоящее время в общем мировом индексе демократии Литва занимает 36-е место среди 165 стран.
Правда, после оценки данных за 2024 год литовский избирательный процесс также получил наивысшую оценку – 10 баллов. В то же время общий индекс демократии Литвы в настоящее время составляет 7,59 балла из 10. В прошлом году он составлял 7,31 балла.
Индекс демократии показывает, что из всех критериев в нашей стране избирательный процесс и плюрализм в Литве оценены лучше всего (10 баллов). Оценка деятельности правительства в прошлом году также выросла, достигнув 7,14 балла (было 6,43 балла).
В то же время показатель гражданских свобод в Литве снизился с 8,82 до 8,53 балла, тогда как показатель политической культуры в Литве остался прежним – 5,63 балла.
Литва согласно Индексу демократии по-прежнему классифицируется как страна с „несовершенной демократией“. В эту категорию входят страны, где выборы являются справедливыми и свободными, а основные гражданские свободы соблюдаются, но могут иметь проблемы (например, неразвитая политическая культура и низкий уровень политического участия).
Самые высокие баллы получили Норвегия (9,81 балла), Новая Зеландия (9,61 балла), Швеция (9,39 балла), Исландия (9,38 балла), Швейцария (9,32 балла), Финляндия (9,30 балла), Дания (9,28 балла), Ирландия (9,19 балла) и Нидерланды (9 баллов).
Индекс демократии, составляемый аналитиками The Economist Intelligence, определяется по шкале от 0 до 10. Он относит страну к одной из четырех категорий: „полноценная демократия“, „несовершенная демократия“, „гибридный режим“ и „авторитарный режим“. Всего аналитики The Economist оценили 165 стран мира.