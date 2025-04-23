В Индексе демократии Литва занимает 36-е место

Как указывает издание, получив максимальный балл за избирательный процесс, в настоящее время в общем мировом индексе демократии Литва занимает 36-е место среди 165 стран.

Правда, после оценки данных за 2024 год литовский избирательный процесс также получил наивысшую оценку – 10 баллов. В то же время общий индекс демократии Литвы в настоящее время составляет 7,59 балла из 10. В прошлом году он составлял 7,31 балла.

Индекс демократии показывает, что из всех критериев в нашей стране избирательный процесс и плюрализм в Литве оценены лучше всего (10 баллов). Оценка деятельности правительства в прошлом году также выросла, достигнув 7,14 балла (было 6,43 балла).