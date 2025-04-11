В Игналинском районе медведь разворотил ульи и напал на кур

По словам Гимжаускаса, медведи всегда возвращаются туда, где находили еду: „Сейчас медведь один день сходил к Саулюсу, разломал ульи, на следующий пошел в другое хозяйство, но такие животные возвращаются. Потом он опять вернулся к Саулюсу... У Саулюса есть камеры, он увидел, поехал туда и с помощью фейерверков отпугнул медведя. Пока несколько дней медведь не показывается, но добрался до Твярячюса и разорил ульи у другого пчеловода...“

„Никаких серьезных средств защиты нет. Хуже всего, что медведь спустя какое-то время возвращается, а мы предполагаем, что этот местный медведь, он тут уже поселился, поскольку из-за забора в Беларусь он не может вернуться. Те медведи, которые перешли границу, у нас и остались, есть информация, что уже и медвежат родили... – сказал Гимжаускас. – Получается, что медведи в Литве уже живут, и это сложный вопрос. Натуралистам все нужны то волки, то медведи – когда сидят дома, им все нужно, но повстречали бы в лесу, собирая грибы, особенно медведицу с медвежатами, без слезоточивого газа не отбились бы... Могут быть проблемы. Литва не такая большая, чтобы тут выращивать и лелеять медведей. Конечно, если приходят, то приходят, но охранять их я не вижу смысла – будут те же проблемы, что с волками и зубрами. Вон число волков сокращают, но их популяция выросла в разы, уже цепных собак убивают...“