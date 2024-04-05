В храмах появились банковские терминалы: с их помощью можно сделать пожертвования трех видов

Немногим известно, что банковской картой в некоторых храмах можно пожертвовать деньги за таинство крещения, бракосочетания и т.д. В каких конкретно храмах можно заплатить платежными картами, Вильнюсская епархия не сообщает, поскольку пока у нее нет такой статистики. Приходы сами решают, нужна ли им такая услуга.

Представители Церкви говорят, что все желающие могут сделать пожертвования без наличных.

"Счета в банках есть у всех приходов, поэтому и сейчас в тех храмах, где нет терминалов, можно жертвовать деньги, переведя их на счет", – сказала представитель курии Вильнюсской епархии Живиле Пелуритене.

Терминалы в храмах отличаются от тех, которые мы привыкли видеть в магазинах. Однако пользоваться ими легко – достаточно иметь смартфон, банковскую карту или использовать э-банкинг.